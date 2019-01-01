Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silahlı Kavga

Zonguldak'ta Silahlı Kavga

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta Silahlı Kavga, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kandilli beldesinde Yusuf E. ile aralarında husumet olduğu belirtilen ekmek fırını ortağı Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, yanında bulanan tabancayla Yusuf E'ye ateş etti.

Boynundan yaralanan Yusuf E, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Kandilli, Zonguldak, Güncel
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