Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

10.03.2022 21:14
Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

- Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

- Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahıyla ateş açan şüpheli tartıştığı kişiyi ve kavgayı ayırmak için araya giren kişi yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Üniversite Sokak üzerinde bir işyerinde yaşandı. İddialara göre M.A., G.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma büyüdü. M.A. silahıyla G.A.'yı ayağından ve karnından yaraladı. İddiaya göre kavgayı ayırmak için araya giren S.H. de M.A.'nın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

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Üniversite, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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