Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Silahlı Saldırı

Zonguldak'ta Silahlı Saldırı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Zonguldak'ta Silahlı Saldırı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Basat köyü İmamoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Cevat Ünal'a (63), hayvanlarına yem verdiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan ve yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: AA

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