İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı.

Yalı Caddesi'ne araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tekel bayisi sahibi N.B. ile yanındaki M.Ç'ye silahla ateş açıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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