Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

28.06.2022 03:29
Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Yalı Caddesi'ne araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tekel bayisi sahibi N.B. ile yanındaki M.Ç'ye silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaralı, tedavi altına alındı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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