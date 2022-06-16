ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

16.06.2022 23:30

Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı.

Zonguldak'ta yengesini silahla yaralayan kişi, yeğeni tarafından bıçakla yaralandı.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.

Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. amcasını bıçakla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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