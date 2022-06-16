Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından N.D. ve yengesi N.D. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yenge N.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta N.D. ile yengesi N.D. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.D. yengesi N.D'yi silahla yaraladı ve silahın kabzasıyla kafasına vurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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