Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

30.10.2020 22:09

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı Zonguldak'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kuvvetli yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kuvvetli yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Zonguldak'ta gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Kuvvetli yağışın gece yarısı etkisini kaybetmesi bekleniyor. Metre kareye 21 ila 50 kg yağış düştüğü öğrenildi.

Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı
Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika


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