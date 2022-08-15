Kent merkezinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Gececi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

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