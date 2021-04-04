Zonguldak'ta sınav heyacanı yaşandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yüzlerce öğrenci geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşadı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) bugün 81'ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Zonguldak'ta da yüzlerce öğrenci sınav girş belgeleri ile sabah saatlerinde sınava gireceği okullara giderek kapıların açılmasını bekledi. Öte yandan sınava giren öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasından muhaf sayıldı. Ardından öğrenciler 10: 15'de kapıların açılmasıyla sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sınava giriş yaptı. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verildi. Öğrenciler geleceğin komutanları arasında yer alabilmek için sınavda ter döktü. Diğer taraftan sınava giren öğrencilerin velileri ise kapı önlerinde çocuklarını bekledi. Sınavdan çıkan öğrencilerin yüzlerindeki heyecan ve telaş gözlerden kaçmadı. Sınav sonuçları ise 29 Nisan Nisan'da açıklanacak. - ZONGULDAK