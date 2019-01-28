Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

45 dakika önce

Zonguldak'ta sis etkili olduZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak- İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.
Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yağmurlu ve sisli havanın yeni hafta itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Sabah, Zonguldak, Genel
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