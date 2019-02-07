Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Zonguldak'ta 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu, System.String[]
Zonguldak'ta 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle Zonguldak- İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.

Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 15 dereceye yükselmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

İstanbul, Zonguldak, Güncel
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