Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Zonguldak'ta 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Zonguldak
'ta 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle Zonguldak- İstanbul
karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.
Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 15 dereceye yükselmesi bekleniyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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