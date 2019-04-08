Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu
46 dakika önce
Zonguldak'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezini beyaz bulutla kaplanmasına neden oldu.
Zonguldak'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezini beyaz bulutla kaplanmasına neden oldu. Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda da araçlar güçlükle ilerledi. Balıkçı teknelerinin denize açılamamasına neden olan sis, yağlı boya tablolarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:39 Kaynak: DHA
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