Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu

39 dakika önce

ZONGULDAK'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezini beyaz bulutla kaplanmasına neden oldu.

Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu, System.String[]
ZONGULDAK'ta etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezini beyaz bulutla kaplanmasına neden oldu.

Zonguldak ?kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda da araçlar güçlükle ilerledi. Balıkçı teknelerinin denize açılamamasına neden olan sis, yağlı boya tablolarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:44 Kaynak: DHA

Sabah, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Son Dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı İmamoğlu Medya Patronu Aileleri Tek Tek Sayıp Eleştirdi: Bizi Dünyaya Rezil Etmeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]