Zonguldak'ta Sis Etkili Oldu, Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta sabah erken saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.



Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 25 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü.



Hava sıcaklığının 9 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye hava sıcaklığının bu seviyelerde süreceği belirtilirken güneşli havanın yerini yarından itibaren yağmura bırakacağı tahmin ediliyor. - ZONGULDAK

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