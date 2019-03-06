Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Sis Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Zonguldak'ta Sis Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

39 dakika önce

Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak'ta Sis Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü, System.String[]
Zonguldak Ereğli yolunda etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava gün boyunca devam etti. Zonguldak Ereğli yolunda yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düşerken araç sürücüleri trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren kenti terk edeceği öğrenilirken sıcaklıkların yarından itibaren 4 ila 6 derece yükseleceği öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Sabah, Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Güncel
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