Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

ZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil kesiminde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.