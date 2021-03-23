Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
23.03.2021 12:02
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.
Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu
ZONGULDAK'ta etkili olan sis ulaşımı aksatırken şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar mendireği aştı.
Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil kesiminde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Son Dakika Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı