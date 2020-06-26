Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi

Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdiYALOVA'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 hanenin bulunduğu Dere mevkiinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi

Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

YALOVA'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün 60 hanenin bulunduğu Dere mevkiinde uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

Yalova'dan annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan dedesini ziyarete gelen M.K., babaannesi ve kuzeninin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından Sivriler köyünün Dere mevkiinde bulunan 60 hane karantina altına alındı. 12 Haziran günü başlayan karantina kapsamında jandarma ekipleri, Dere mevkiine giriş ve çıkışları bariyerlerle kapattı. Gece itibariyle 14 günlük karantina sona erdi. Jandarma ekipleri bariyerleri kaldırdı.

Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, karantinanın sorunsuz şekilde sona erdiğini söyledi. Kaymakamlık, jandarma ve destek veren diğer kurumlara teşekkür eden Taşkın, "Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile akrabalarında Kovid-19 görülmüştü. Karantina sorunsuz sona erdi. Sadece M.K.'nın yaşlı olan babaannesi hastanede gözetim altında. Diğerleri evlerinde izole altındalar. Sağlık ekipleri takip ediyor. Hepsinin sağlık durumu iyi." dedi.

Karantina, Zonguldak, Sivriler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

22:53 Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
22:52
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 00:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta Sivriler köyünde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]