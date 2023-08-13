Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Parçaladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Parçaladı

Son Güncelleme: 13.08.2023 15:37

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kadın, annesi ve anneannesini baltayla öldürdükten sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadının evinde kanlar içindeki halı ve duvara yaslanmış mavi bir leğen bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen genç kadını gözaltına alırken, vahşetin yaşandığı ev kapı deliğinden görüntülendi. Servis edilen videoda, duvara yaslanmış mavi bir leğen ile halıların kanlar için olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Cinnet evi kapı deliğinden görüntülendi! Mavi leğen ve kanlar içindeki halı dikkatlerden kaçmadı

GÜRÜLTÜYE UYANAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cinnet evi kapı deliğinden görüntülendi! Mavi leğen ve kanlar içindeki halı dikkatlerden kaçmadı

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı. Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Cinnet evi kapı deliğinden görüntülendi! Mavi leğen ve kanlar içindeki halı dikkatlerden kaçmadı

KANLAR İÇİNDEKİ HALI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan korkunç cinayetin yaşandığı ev kapı deliğinden görüntülendi. Kameraların saniye saniye kaydettiği görüntülerde duvara yaslanan mavi bir leğen dikkat çekerken, beyaz örtüler ve kanlar içinde kalan halı dikkatlerden kaçmadı.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - 3. Sayfa
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Zonguldak'taki çifte cinayette kan donduran detay! Anne ve anneannesini uyurken baltayla öldürmüş Zonguldak'taki çifte cinayette kan donduran detay! Anne ve anneannesini uyurken baltayla öldürmüş

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Parçaladı - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Parçaladı
15:24 Cinnet evi kapı deliğinden görüntülendi! Mavi leğen ve kanlar içindeki halı dikkatlerden kaçmadı
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Şizofreni Hastası Kadın, Annesi ve Anneannesini Baltayla Parçaladı - Son Dakika
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