Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi, tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde oturan E.Ç (26), C.Ç (13) E.Ç (56) ve H.Ç. (62) sobadan çıkan gazdan etkilendi. Aile üyelerinden birinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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