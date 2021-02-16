Zonguldak'ta soğuktan etkilenen hayvanlar için yapılan 18 kulübe sokaklara yerleştirildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, soğuktan etkilenen sokak hayvanları için yapılan kulübeler kentin çeşitli noktalarına konuldu.

Sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmeleri için kulübeler yapmaya karar veren AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri, hayvanseverlerin desteğiyle kolları sıvadı.

Gönüllü gençler, yaklaşık 10 gün süren çalışmaların ardından kedi ve köpekler için hazırladıkları 18 kulübeyi ilçenin çeşitli noktalarına bıraktı.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hanifi Gökben, AA muhabirine, önceliklerinin insan, doğa ve hayvan sevgisi olduğunu söyledi.

Gönüllü destekçileriyle bir araya gelerek sokak hayvanlarının barınabileceği kulübeler yaptıklarını belirten Gökben, "Bu projeye, çevremizdeki eşimiz dostumuz ve hayvansever arkadaşlarımız destek oldu. Şu an 7 noktaya bu kulübeleri yerleştirdik. Bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz." dedi.

Gökben, 12 kedi ve 6 köpek yuvası yaptıklarını, projenin devamının geleceğini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit de vatandaşlardan mama desteği beklediklerini ifade etti.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da duyarlılıklarından ötürü gençlik kollarına teşekkür ederek, "Sokak hayvanlarıyla ilgili genel bir seferberlik lazım. Herkesin çabasıyla farkındalık yaratarak mesafe kaydedeceğiz." dedi.