Zonguldak'ta sokağa çıkan çocuklar güvercinleri besledi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez dışarı çıkan çocuklar, güvercinleri besledi.

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