Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 23 kişiye para cezası - Son Dakika

Uygulama noktalarının yanı sıra ring halinde gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlama kararına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplam 9 bin 16 lira ceza uygulandı.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye 9 bin 16 lira ceza verildi.

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