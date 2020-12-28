Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası - Son Dakika

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası

28.12.2020 14:39
Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası, System.String[]

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye para cezası kesildi.

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişiye para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli ilçeleri ile merkezdeki sorumluluk sahalarında hafta sonu denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye 20 bin 804 lira ceza verildi.

Ayrıca 5 bin 725 kişi sorgulanırken hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. 2 bin 983 aracı kontrol eden ekipler, yakalaması bulunan 3 aracı trafikten men etti.

Jandarma ekipleri, hastane, gıda, ilaç ve diğer konularda ihtiyacı olan 211 vatandaşın da yardımına koştu.

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Esenyurt'ta marketteki silahlı soygun anbean kameralara yansıdı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Trump'ı destekleyen gazete Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı         
14:15
"Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti         
14:11
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar Hırsızlık çetesinden akılalmaz yöntem! Kiraladıkları otomobilleri önce satıp ardından çaldılar         
13:02
Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın         
12:54
Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi         
12:44
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
12:06
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:45:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 44 kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei