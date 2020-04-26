Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında 4'üncü günde yollar boş kaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasında 4'üncü günde yollar boş kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sokak ve caddelerin yanı sıra kara yolları da boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın son gününde görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddeler boş kaldı. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.Trafik polisleri kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. 23- 26 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 24: 00'den itibaren sona erecek.