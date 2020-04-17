Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağı öncesi hareketlilik - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 2 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala kent merkezinde hareketlilik gözlendi. Caddede gezen polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için denetimde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle araç giriş ve çıkışının yasaklandığı Zonguldak'ta, il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürdürülüyor. İl Pandemi Kurulu'nun 7 Nisan'da aldığı kararla ilçeler arasında geçişlerde başlatılan kontrollere de devam ediliyor. Zonguldak ile 30 büyükşehirde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi ise kent merkezinin kalabalık olduğu gözlendi. Polis ekipleri, megafonla halka evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İhtiyaçları için uzun süre sonra kent merkezine geldiğini söyleyen Ramazan Uçar, "Devletin almış olduğu bir karar. Devlet ne karar aldıysa herkesin uyması gerekir. Sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarımız vardı. Onlar için kent merkezine geldim. Tekrar evime döneceğim. Kanunen ne emrediliyorsa herkesin ona uyması gerekir" dedi.