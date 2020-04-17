Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağı öncesi hareketlilik - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde hareketlilik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesiyle araç giriş ve çıkışının yasaklandığı Zonguldak 'ta, il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürüyor. İl Pandemi Kurulu'nun 7 Nisan'da aldığı kararla, ilçeler arasında geçişlerde başlatılan kontroller de devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı öncesi, kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri, megafonla halka evde kalmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Cadde de gezen polisler sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimlerde bulundu.

İhtiyaçları için uzun süre sonra kent merkezine geldiğini söyleyen Ramazan Uçar, "Devletin almış olduğu bir karar. Devlet ne karar aldıysa herkesin uyması gerekir. Sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarımız vardı. Onlar için kent merkezine geldim. Tekrar evime döneceğim. Kanunen ne emrediliyorsa herkesin ona uyması gerekir" dedi.