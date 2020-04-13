Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı sona erdi

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan tarihinde 31 ilde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı 24.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle Zonguldak'ta vatandaşlar gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak merkeze indi. İhtiyaç için dışarı çıktığını ifade eden Kürşat Kabuk, "İhtiyaçlarımızı gidermek için dışarı çıktık, evde hiçbir şey kalmadı. Bütün dükkanlar kapalı aslında bazı dükkanların açık olması gerekirdi" şeklinde konuştu.