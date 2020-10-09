Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

09.10.2020 23:04
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Korudüzü Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Sabah evinden çıkan Zeki Kuzu, binanın önünde kafası olmayan ölü köpek buldu. Belediyeyi arayarak ihbarda bulunan vatandaşa emniyeti araması gerektiği söylendi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Başı olmayan köpeği bulan Zeki Kuzu, "Sabah evimden çıktım. Binanın önünde başı olmayan köpek ölüsü buldum. Belediyeyi arayarak ihbarda bulundum. Başı kopmuş ya da kesilmiş köpek için önce emniyete ihbar etmem gerektiği söylendi. Sonra emniyeti aradım. Polisler geldi, arkasından Haybulans ekibi geldi. Şimdi de ilaçlama ekibini aradım bekliyorum" dedi.

Başı olmayan köpek Haybulans ile inceleme için Veteriner Hekim Doğuş Özdil'e götürüldü. Daha sonra köpek belediye ekiplerince gömülecek. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu
Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu

Zonguldak, Çaycuma, Sabah, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür         
22:49
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor         
21:21
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor Galatasaray, Marcao'nun maaşını 2 milyon euroya yükseltmeyi planlıyor         
17:53
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 23:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta sokak köpeği başı kopmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei