Zonguldak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Yeni Mahalle Topyeri mevkisinde geçtiğimiz çarşamba günü iş çıkışı evine gitmek isteyen 29 yaşındaki Hasret Şişman, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan Şişman, Devrek Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde evinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Poyraz Çiloğlu da yaralanmıştı.

"Çözüm bulunsun istiyoruz"

Hasret Şişman, gazetecilere, işten çıkıp eve gittiği sırada köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekleri fark etmediğini, hırlama sesi duyduğunu belirten Şişman, "Karanlıktı görmedim. Hepsi bana doğru gelmeye başladı. Bir tanesinin arkadan ısırdığını hissettim. Elimdeki poşetlerle kendimi korumaya, savunmaya çalıştım. Çok fazla sesim çıktığı ve havlama sesleri olduğu için mahalleden cami hocası yardımıma koştu. Onlar yetişti. İyi ki varlardı. Allah korusun daha kötü sonuçlar oluşabilirdi." dedi.

Şişman, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını isteyerek, "Başkasının canı yanmasın. Daha önceden de 5 yaşındaki Poyraz'ın da canı yandı. Bir sonrasının daha olmaması için artık bir çözüm bulunsun. Biz zaten hayvan sevmiyor değiliz. Biz sadece çözüm bulunsun istiyoruz. Evimden çıktığımda rahat işe gitmek istiyorum. İşten evime rahat gelmek istiyorum. Çocuklar okula gidemiyorlar, insanlar işlerine rahat gidemiyorlar. Artık bunaldık. Tek başıma yolda yürüyemiyorum. Yanımda biri olduğunda da köpek çıkacak, saldıracak diye korkuyorum." diye konuştu.

Olay sonrası hastaneye gidip kuduz aşısının ilk dozunu olduğunu anlatan Şişman, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ve dilekçe verdiğini, şu ana kadar geri dönüş olmadığını sözlerine ekledi.