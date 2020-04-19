Zonguldak'ta sokaklar 2'nci günde de sessiz - Son Dakika

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta, pazar günü de cadde ve sokaklarda ki sessizlik devam ediyor. Kent merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi. İl sınırlarının yanı sıra ilçe ve kentin birçok noktasında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor. Fırıncılar satışlarına devam ederken, Zonguldak Belediyesi desteğiyle kurulan gönüllü müzik grubu da mahallerde konserler veriyor.