Zonguldak'ta sokaklar boşaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
6 saat önce
ZONGULDAK, 30 büyükşehir ile birlikte getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.
ZONGULDAK, 30 büyükşehir ile birlikte getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimler yaptığı kentte, sadece eczaneler ve ekmek fırınları açıldı.
Zonguldak Belediyesi ekipleri de anonslar yaparak, vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:40 Kaynak: DHA
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