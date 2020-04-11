Zonguldak'ta sokaklar boşaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
6 saat önce
Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2)SOKAKLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİSokağa çıkma yasağının getirildiği Zonguldak'ta boş kalan caddeler havadan görüntülendi.
Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2)
SOKAKLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Sokağa çıkma yasağının getirildiği Zonguldak'ta boş kalan caddeler havadan görüntülendi. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa sessizliğe büründü. Günün her saati yoğunluk yaşanan caddede sadece polis ve zabıta ekiplerinin olduğu görüldü. Drone ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:08 Kaynak: DHA
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