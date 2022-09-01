Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı

01.09.2022 17:57
Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 aylık süreç içerisinde 115 narkotik operasyonunda 172 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta son 3 aylık süreç içerisinde 115 narkotik operasyonunda 172 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 37 zehir tacirinden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, son 3 aylık süreçte 115 narkotik operasyonu düzenledi. Narkotim ekipleri; operasyonlar sonunda toplam 12 kilo 367 gram esrar, 594 gram metamfetamin, 386 adet kenevir bitkisi, 118 gram sentetik kannabionid (bonzai), 66 adet ecstasy, 9 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 28 adet mermi ve 2 bin 539 TL para ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 37 zehir tacirinden 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 30 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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