Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü , son 3 aylık süreçte 115 narkotik operasyonu düzenledi. Narkotim ekipleri; operasyonlar sonunda toplam 12 kilo 367 gram esrar, 594 gram metamfetamin, 386 adet kenevir bitkisi, 118 gram sentetik kannabionid (bonzai), 66 adet ecstasy, 9 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 28 adet mermi ve 2 bin 539 TL para ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 37 zehir tacirinden 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 30 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta son 3 ayda 30 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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