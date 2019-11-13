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Zonguldak'ta son bahar

6 saat önce

Zonguldak'ta sonbaharın gelmesiyle kuruyarak dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Zonguldak'ta sonbaharın gelmesiyle kuruyarak dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Zonguldak'ta sonbaharın gelmesiyle kuruyarak dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'da sonbahar renklerine büründü.


Sonbaharda ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. Kirli havası ve merdivenleriyle bilinen Zonguldak'ta sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte eşsiz görüntüler yaşanıyor. Sonbaharda sararan yaprakların dökülmesiyle eşsiz manzaraların ortaya çıktığı Zonguldak'ın ormanları farklı renklere büründü. Sonbaharın gelişiyle sarıya bürünen ormanlar, doyumsuz seyir zevki sunuyor. Elvanpazarcık beldesine bağlı Kent Ormanı, doğa severler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.


Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin tadını çıkaran doğa severler, derelerin üzerine yapılan köprülerdeki eşsiz manzarada dinlenmenin keyfini yaşıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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