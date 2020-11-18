ZONGULDAK'ta ormanlarda sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.
Batı Karadeniz'in sahil kenti Zonguldak'ta, sonbaharla birlikte ormanlarda ağaçların yaprakları sarardı. Ortaya çıkan farklı renk tonları seyirlik görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları renk cümbüşünü fotoğraf karelerine taşıdı. Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde gün doğumu sırasında dron ile havadan çekilen görüntüler de ormandaki farklı renk tonlarını gözler önüne serdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Kültür Sanat › Zonguldak'ta sonbahar güzelliği - Son Dakika