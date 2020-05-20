Zonguldak'ta sosyal medyadan

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve "devlet büyüklerine hakaret ettiği" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yaptığı ve "devlet büyüklerine hakaret ettiği" iddiasıyla R.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.