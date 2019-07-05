Zonguldak'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası
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Zonguldak'ta, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:07 Kaynak: AA
'ta, sosyal medya hesabından "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan M.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
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