Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Zonguldak'ta sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması (3)

SAAT 19.19'DA HALK BOLKONLARA ÇIKTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19 itibariyle vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak hep birlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bayramı kutlayan vatandaşlar, Zonguldak Belediyesi hoparlöründen çalan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.

TCG KILIÇ HÜCUMBOTU'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi'nde ki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19.19'da İstiklal Marşı okundu.