ZONGULDAK'TA SOSYAL MESAFELİ BALIK AVI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulan olta balıkçılığı, alınan sosyal mesafe kurallarıyla yeniden başladı. Aralarında en az 1,5 metre mesafeyle önlem alan amatör balıkçılar, maske ve hijyen kurallarına göre oltayla balık tutuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan olta balıkçılığı, Zonguldak'ta normalleşme tedbirleri kapsamında yeniden başladı. Balık tutma faaliyetleri belli kurallar çerçevesinde yeniden başlayınca, amatör balıkçılar da heyecanla hazırlıklarını tamamladı. Amatör balıkçılar, fiziki mesafe kuralına dikkat ederek denizle kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Olta balıkçıları, vazgeçilmez noktalarından Kozlu sahilinde fiziki mesafe kuralını da gözeterek, güneşli havanın tadını çıkardı. Sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Balıkçılar, yanlarında getirdikleri kovaları istavrit ile doldurmanın keyfini yaşadı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçıların sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlama nedeniyle olta balıkçılığını özlediğini anlatan Hasan Atay, "O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor desem yeridir. 45 yıldır balık tutuyorum. Psikoloğa gitmene gerek kalmıyor. Oltanı al gel doğa ile baş başasın. Çok güzel bir şey." dedi.

Ayhan Uluçay da haziran ayının bereketli geldiğini söyleyerek, "Zonguldak'ımızın koronavirüsten sonra ilk balık tufanı bu. Haziran ayının bereketi. Çalışırsan 5-6 kilo balık alıyorsun günlük." diye konuştu.