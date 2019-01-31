Zonguldak'ta Stevia Bitkisi Tanıtıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, stevia bitkisinin tanıtımı amacıyla seminer düzenlendi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, stevia bitkisinin tanıtımı amacıyla seminer düzenlendi.



İl Müdürlüğü Misafirhanesinde düzenlenen etkinlikte Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Osman Kola, bitkinin Türkiye'de bilinen adının şeker otu olduğunu belirtti.



"Sağlık açısından ele aldığımızda stevianın en büyük özelliği sıfır kalorili doğal bir şeker olmasıdır." diyen Kola, şöyle konuştu:



"Normal şekerin yaklaşık 500 kat tatlılığına sahiptir ve bitkiden yaklaşık 41 farklı tatlandırıcı üretilebiliyor. Kalp ve damar hastalıklarında olumlu yönde etkileri bulunmaktadır. Özellikle diyabette çok önemli özelliği var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dünyada aslında çokça bilinen bizde ise son yılda ekimi ile bilinmeye başlayan bir bitkidir. Türkiye'de şu anda özellikle kıyı bölgelerde yaygın olarak yetiştiriliyor. Türkiye'de 68 ilde kolaylıkla yetiştirilebildiğini gördük. Zonguldak gün ışığı anlamında çok zengin bir şehir olması sebebiyle ve rutubet oranını da desteklemesi sebebiyle şeker otunun yetiştirilmesinde uygun bir bölgedir."

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