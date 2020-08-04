Zonguldak'ta su alan teknedeki 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde su alan teknede bulunan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmenağzı Plajı mevkisinde bulanan bir teknenin su aldığı ve içinde bulunan 7 kişinin karadan ulaşım olmayan koyda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, N.A'ya ait yarı batık vaziyetteki teknede 7 kişinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik botuna alınan teknedeki 7 kişi, Zonguldak Limanı'na getirildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen 7 kişi, daha sonra bölgeden ayrıldı.