Zonguldak'ta su aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir su şirketine ait araç dik rampada devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi 708. Sokak'ta meydana geldi. Bir su şirketine ait olduğu iddia edilen 67 DH 725 plakalı araç, dik bir yokuştan inerken bir anda yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK