Zonguldak'ta Şubat ayında 309 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Zonguldak'ta 2021 yılının Şubat ayında 201 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 309 konut satıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Şubat ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, Zonguldak'ta Şubat ayında 201 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 309 konut satıldı. Karabük'te 2021 Şubat ayında 118 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 183 konut satılırken Bartın'da ise 2021 Şubat ayında 85 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 129 konut satıldı. - ZONGULDAK