Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan şahısların davası sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığı, alınan ifadeler ve delillerin toplanmasının ardından yaklaşık 600 sayfalık iddianamesini tamamladı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılanan aralarında R.K. ve Z.K.'nin de bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada sanıkların dinlenmesinin ardından dava eksiklerin giderilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK