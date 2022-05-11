Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

11.05.2022 15:22
Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan şahısların davası sürüyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dahilinde suç örgütü kurma, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla çeşitli suçlardan tutuksuz yargılanan şahısların davası sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığı, alınan ifadeler ve delillerin toplanmasının ardından yaklaşık 600 sayfalık iddianamesini tamamladı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılanan aralarında R.K. ve Z.K.'nin de bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada sanıkların dinlenmesinin ardından dava eksiklerin giderilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Arızalanan tüplü televizyonlar 70 yaşındaki Ali ustaya emanet Arızalanan tüplü televizyonlar 70 yaşındaki Ali ustaya emanet

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement