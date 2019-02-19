Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Zonguldak'ta Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

1 saat önce

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta Suç Örgütüne Yönelik Operasyon, System.String[]
Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "kasten yaralama", "hakaret, tehdit", "dolandırıcılık", "mala zarar verme", "3. şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma" ve "esnaflardan haraç alma" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.

Adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kentte "Tophane Grubu" olarak bilinen ve örgütün liderliğini yaptığı iddia edilen B.T. ile Ş.A, M.Ç, F.U, E.G, U.K, S.T, B.Ö. ve F.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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