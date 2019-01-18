Zonguldak'ta Şüpheli Kutu Paniği
1 saat önce
ZONGULDAK'ta otomobilin altında bulunan şüpheli kutu, polis tarafından fünye ile patlatıldı.
ZONGULDAK'ta otomobilin altında bulunan şüpheli kutu, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Kutunun boş olduğu belirlendi. Terakki Mahallesi Bülent Ecevit
Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilin altında bulunan metal kutu çevredekilerin dikkatini çekti. Haber verilmesiyle gelen polis, kutuyu patlayıcı olabileceği şüphesiyle fünye ile patlattı. Boş çıkan kutu, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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