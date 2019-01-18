Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Şüpheli Kutu Paniği

Zonguldak'ta Şüpheli Kutu Paniği

1 saat önce

ZONGULDAK'ta otomobilin altında bulunan şüpheli kutu, polis tarafından fünye ile patlatıldı.

Zonguldak'ta Şüpheli Kutu Paniği, System.String[]
ZONGULDAK'ta otomobilin altında bulunan şüpheli kutu, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Kutunun boş olduğu belirlendi.

Terakki Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, park halindeki otomobilin altında bulunan metal kutu çevredekilerin dikkatini çekti. Haber verilmesiyle gelen polis, kutuyu patlayıcı olabileceği şüphesiyle fünye ile patlattı. Boş çıkan kutu, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Terakki Mahallesi, Polis, Zonguldak, Güncel
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