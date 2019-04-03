Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm

Zonguldak'ta bir kişinin ölümüne ilişkin, cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin ölümüne ilişkin, cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokağı'nda ikamet eden 59 yaşındaki Can A'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Eve giren yakınları, Can A'yı yerde yatar vaziyette buldu.



Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Can A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ekiplerce yapılan incelemede, Can A'nın vücudunda silah yarası olduğunun tespit edilmesinin ardından cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.



Can A'nın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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