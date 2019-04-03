Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm - Zonguldak

Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm - Zonguldak

1 saat önce

Zonguldak'ta bir kişinin ölümü üzerine cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin ölümü üzerine cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta ikamet eden 59 yaşındaki Can A'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Eve giren yakınları, Can A'yı yerde yatar vaziyette buldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Can A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Can A'nın vücudunda silah yarası olduğu tespit edilmesinin ardından cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Can A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:15 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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