Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm - Zonguldak

Zonguldak'ta bir kişinin ölümü üzerine cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin ölümü üzerine cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta ikamet eden 59 yaşındaki Can A'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Eve giren yakınları, Can A'yı yerde yatar vaziyette buldu.



Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Can A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Ekiplerce yapılan incelemede, Can A'nın vücudunda silah yarası olduğu tespit edilmesinin ardından cinayet şüphesiyle inceleme başlatıldı.



Can A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti

Muhtar Adayı Bile Kendisine Oy Atmayınca Sıfır Oy Aldı

Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti

Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı