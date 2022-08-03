Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi

03.08.2022 15:03
Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından patlatılan şüpheli paketin içerisinden batarya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöpün yanına bırakılan küçük bir paket, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri paketin etrafında güvenlik şeridi çekti. Ardından bomba imha ekipleri paketi fünye yardımıyla patlattı. Patlatılan paketin içerisinde batarya çıktığı öğrenildi.

Paketin patlamasıyla ufak çaplı yangın çıktı

Öte yandan paketin patlatılmasıyla birlikte yerde ufak çaplı yangın çıktı. Polis ekipleri ve civardaki alışveriş merkezinde çalışan güvenlik ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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