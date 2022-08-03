Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöpün yanına bırakılan küçük bir paket, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri paketin etrafında güvenlik şeridi çekti. Ardından bomba imha ekipleri paketi fünye yardımıyla patlattı. Patlatılan paketin içerisinde batarya çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli paket ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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