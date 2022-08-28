Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Sahil Yolu Karaelmas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Demirci yönetimindeki Alman plakalı E DH 6767 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında hasar oluşurken araçta bulunan sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Beton bariyerler ise karşı şeride devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Hüseyin Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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