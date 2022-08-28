Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı

28.08.2022 20:52
Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı

ZONGULDAK'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyere çarptı.

ZONGULDAK'ta sürücünün kontrolünden çıkan otomobil beton bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Sahil Yolu Karaelmas Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Demirci yönetimindeki Alman plakalı E DH 6767 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında hasar oluşurken araçta bulunan sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Beton bariyerler ise karşı şeride devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri otomobilde yangın oluşmaması için müdahalede bulunurken polis ekipleri Karaelmas Köprülü Kavşağı'nda güvenlik önlemli aldı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı alternatif bir yola yönlendirildi.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, iş makinesi yola devrilen bariyerleri kaldırdı. Daha sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta otomobil beton bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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