Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı
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Zonguldak'ta takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı

2 saat önce

Zonguldak'ta, takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı.

Zonguldak'ta takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı, System.String[]

Zonguldak'ta, takı tasarım ve el sanatları sergisi açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Münevver Küçükertunç'un ikinci kişisel sergisi izlenime sunuldu.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek istediğini ifade eden Küçükertunç, "Takı tasarım kurslarına gittim ve kendimi bir şekilde geliştirdim. Bu ikinci kişisel sergim. Geçen yıl da bir sergi açtım. Sergimde çoğunlukla takı, kolye, bileklik, küpe, Atatürk büstü, nişan tepsisi ve el sanatlarıyla ilgili ürünlerim var." diye konuştu.

Sergi, 15 Eylül'e kadar açık kalacak.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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